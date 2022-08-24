KNAB провело уголовно-процессуальные действия в СГД; задержано несколько человек

2 июня бюро начало уголовный процесс по ст. 320 Уголовного закона по подозрению во взяточничестве в крупных размерах в группе лиц по предварительному сговору.

Во вторник были проведены неотложные уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, включая СГД.

Три человека задержаны, еще к двум применен статус лиц, имеющих право на защиту. Суд вынес решение об аресте двух лиц. KNAB не комментирует, если ли среди пяти фигурантов процесса должностные лица.

Более подробной информации о деле KNAB в интересах расследования пока не предоставляет.