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KNAB провело уголовно-процессуальные действия в СГД; задержано несколько человек

rus.tvnet.lv/LETA
KNAB провело уголовно-процессуальные действия в СГД; задержано несколько человек
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Логотип KNAB. Иллюстративное фото
Логотип KNAB. Иллюстративное фото Фото: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, в том числе в Службе государственных доходов (СГД), и задержало несколько человек, подтвердили агентству LETA в KNAB.

2 июня бюро начало уголовный процесс по ст. 320 Уголовного закона по подозрению во взяточничестве в крупных размерах в группе лиц по предварительному сговору.

Во вторник были проведены неотложные уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, включая СГД.

Три человека задержаны, еще к двум применен статус лиц, имеющих право на защиту. Суд вынес решение об аресте двух лиц. KNAB не комментирует, если ли среди пяти фигурантов процесса должностные лица.

Более подробной информации о деле KNAB в интересах расследования пока не предоставляет.

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