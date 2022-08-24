Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, в том числе в Службе государственных доходов (СГД), и задержало несколько человек, подтвердили агентству LETA в KNAB.
KNAB провело уголовно-процессуальные действия в СГД; задержано несколько человек
KNAB провело уголовно-процессуальные действия в СГД; задержано несколько человек
2 июня бюро начало уголовный процесс по ст. 320 Уголовного закона по подозрению во взяточничестве в крупных размерах в группе лиц по предварительному сговору.
Во вторник были проведены неотложные уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, включая СГД.
Три человека задержаны, еще к двум применен статус лиц, имеющих право на защиту. Суд вынес решение об аресте двух лиц. KNAB не комментирует, если ли среди пяти фигурантов процесса должностные лица.
Более подробной информации о деле KNAB в интересах расследования пока не предоставляет.
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