В парке Победы продолжается демонтаж памятника, а в студии TVNET в дебатах сошлись представители двух партий - "Согласия" и "Нового Единства". Об этом и других важных новостях за 24 августа рассказываем в подборке RUS TVNET.
Главное за 24 августа ⟩ Демонтаж статуи женского образа, дебаты Юдина и Агешина, отказ от выравненных платежей за газ
Новости Латвии:
В среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника. Вскоре после 9 утра снесли статую женского образа. RUS TVNET рассказывает о происходящих на территории парка работах.
Начался демонтаж памятника в Пардаугаве, что стало поводом для новых споров и дискуссий. А ведь зима - близко, и, возможно, стоит думать о том, что делать с подорожанием цен на электричество и отопление? В новой политической дискуссии сойдутся премьерская партия "Новое Единство" и вечный флагман оппозиции "Согласие".
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, в том числе в Службе государственных доходов (СГД), и задержало несколько человек.
Посольство России в Риге начало выдавать визы гражданам Латвии, "подвергшимся политическим преследованиям" после того, как они приняли участие в несанкционированных акциях против сноса памятника в Пардаугаве. Об это в эфире телеканала "Россия-24" сообщил посол России в Латвии Михаил Ванин, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Несколько пользователей социальных сетей сообщили в среду, 24 августа, что низколетящий вертолет был замечен в нескольких районах Риги, таких как Тейка, Межапарк и Пурвциемс. Как поясняют в Агентстве гражданской авиации, в конкретном месте проводятся специальные авиационные работы, лазерное сканирование, на что выданы соответствующие разрешения.
Latvijas gāze с середины сентября больше не будет предлагать возможность выравненного платежа, свидетельствует опубликованный предприятием порядок расчетов за природный газ для связанных пользователей и домашних хозяйств, которые получают природный газ в рамках услуги последней гарантированной доставки.
В прошлую пятницу 36-летний мужчина из Риги погиб, переходя регулируемый пешеходный переход на улице Маскавас, когда водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения не снизил скорость при приближении к переходу. Автомобиль BMW ехал по автобусной полосе, но водитель не учел, что впереди находится регулируемый пешеходный переход.
Рыбу, жившую в пруду у памятника советским воинам в Пардаугаве, отдадут Рижскому зоопарку, сообщает Рижская дума. После консультаций со специалистами-экологами было установлено, что рыбу не следует перемещать в другой водоем, поэтому было принято решение отвезти ее в Рижский зоопарк и скормить животным.
Водитель BMW, убегая от ответственности, сумел более чем в три раза превысить разрешенную скорость движения на Островном мосту в Риге, а через мгновение стал причиной впечатляющей аварии на Карля Улманя гатве, сообщает передача Degpunktā.
Главное за рубежом:
С начала полномасштабного вторжения в Украину российской армии прошло ровно шесть месяцев. 24 февраля в телеобращении президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Донбассе, игнорируя призывы Совета безопасности ООН к миру.
Президент США Джо Байден в среду объявил о военной помощи Украине еще на три миллиарда долларов. В свою очередь Германия планирует оказать Украине военную поддержку в размере еще 500 миллионов евро.
Во вторник, 23 августа, у поезда возникли технические неполадки в тоннеле под Ла-Маншем, поэтому несколько сотен пассажиров были эвакуированы, сообщает DPA. С момента остановки поезда до эвакуации прошло около пяти часов.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о "дискредитации" российской армии, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС и E1.ru. "280-я статья, часть третья. Дело в Москве", - выкрикнул политик из окна своей квартиры журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не несут ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, пишет "Медуза". "Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа".
Интересное чтиво:
Я родился в Даугавпилсе и испытываю к этому городу самые тёплые чувства, несмотря на то, что уже очень давно там не живу и бываю раз в год в качестве туриста. Больше всего, когда речь заходит о Даугавпилсе, меня злит, как жители других городов жонглируют стереотипами о втором по величине городе Латвии.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин на концерте в Варшаве выступал в костюме в цветах украинского флага. В конце выступления публика отблагодарила артиста овациями.
Сколько дипломатов ушли из МИД РФ из-за войны с Украиной, как относятся коллеги к Сергею Лаврову и когда Россия сможет вернуться в нормальную колею. Интервью DW с экс-советником постпредства РФ при ООН в Женеве.
"Я тогда был молодым человеком, который еще не зарабатывал много", - признается латвийский рэп-музыкант Озолс, который ворвался в хит-парады в начале нулевых как ураган. Популярность среди русскоговорящих он получил после выхода клипа Rajons совместно с R.D.K. В нем были строки на русском языке, кадры Риги и речитатив, как бы намекающий - "ребята, я свой, я с вами".
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