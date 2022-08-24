Главное за 24 августа ⟩ Демонтаж статуи женского образа, дебаты Юдина и Агешина, отказ от выравненных платежей за газ

Главное за рубежом:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российской армии прошло ровно шесть месяцев. 24 февраля в телеобращении президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Донбассе, игнорируя призывы Совета безопасности ООН к миру.

Президент США Джо Байден в среду объявил о военной помощи Украине еще на три миллиарда долларов. В свою очередь Германия планирует оказать Украине военную поддержку в размере еще 500 миллионов евро.

Во вторник, 23 августа, у поезда возникли технические неполадки в тоннеле под Ла-Маншем, поэтому несколько сотен пассажиров были эвакуированы, сообщает DPA. С момента остановки поезда до эвакуации прошло около пяти часов.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о "дискредитации" российской армии, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС и E1.ru. "280-я статья, часть третья. Дело в Москве", - выкрикнул политик из окна своей квартиры журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не несут ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, пишет "Медуза". "Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа".

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