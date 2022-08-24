Удар по вагонам на ж/д станции Чаплино: погибли 25 человек

По его словам, в числе жертв 11-летний мальчик, который погиб под завалами здания, а также шестилетний ребенок - он умер во время пожара в автомобиле около железнодорожной станции.

По последним данным, 31 человек пострадал.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что погибли по меньшей мере 22 человека.

"Только что я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, четыре пассажирских вагона горят... по состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около пятидесяти ранены", – заявил Зеленский.

Позднее Зеленский в вечернем обращении, посвященном прошедшему Дню независимости Украины, рассказал об ударе по станции Чаплино:

"Чаплино - наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту - 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине. Погиб подросток, ему было 11 лет - российская ракета разрушила его дом".

По его словам, на месте происшествия работают спасатели.

По мнению президента Украины, таким образом Россия подготовилась к заседанию Совбеза ООН, посвященному шести месяцам с момента полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Русская служба ВВС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал фотографии с места происшествия.

"Российские террористы продолжают убивать мирных жителей Украины. По меньшей мере 15 погибших в результате российского ракетного удара по вокзалу в Чаплино Днепропетровской области", - написал Кулеба.

Власти России события в Чаплино пока не прокомментировали.