Зеленский заявил об ударе армии РФ по вагонам на ж/д станции Чаплино: минимум 15 погибших

"Только что я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, четыре пассажирских вагона горят... По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек, около пятидесяти ранены", – заявил Зеленский.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели. "К сожалению, число погибших еще может вырасти", - добавил президент Украины.

По мнению президента Украины, таким образом Россия подготовилась к заседанию Совбеза ООН, посвященному шести месяцам с момента полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Русская служба ВВС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал фотографии с места происшествия.

"Российские террористы продолжают убивать мирных жителей Украины. По меньшей мере 15 погибших в результате российского ракетного удара по вокзалу в Чаплине Днепропетровской области", - написал Кулеба.