"Размером с Данию": исследование о том, какую территорию потеряла Россия с конца марта

"С момента возобновления атак российских сил 16 июля после паузы они заняли около 450,84 квадратных километров новых территорий, что примерно равно размеру Андорры. С 21 марта российские силы потеряли около 45 000 квадратных километров территории, что больше, чем площадь Дании", - пишет ISW.

ISW отмечает, что российские власти на оккупированных территориях сталкиваются с партизанcrbv движением и существенными внутренними вызовами.

"Украинские силы продолжают нападать на военные объекты России и линии сухопутной связи в Херсонcком и Запорожском округах", - говорится в сообщении.

Одновременно на оккупированных территориях Украины продолжаются попытки осуществить законодательную и административную интеграцию в российскую систему.