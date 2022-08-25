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"Размером с Данию": исследование о том, какую территорию потеряла Россия с конца марта

rus.tvnet.lv
"Размером с Данию": исследование о том, какую территорию потеряла Россия с конца марта
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Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Российские оккупанты с конца марта в Украине потеряли контроль над территорией, которая сравнима с Данией, в последнем сообщении сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"С момента возобновления атак российских сил 16 июля после паузы они заняли около 450,84 квадратных километров новых территорий, что примерно равно размеру Андорры. С 21 марта российские силы потеряли около 45 000 квадратных километров территории, что больше, чем площадь Дании", - пишет ISW.

ISW отмечает, что российские власти на оккупированных территориях сталкиваются с партизанcrbv движением и существенными внутренними вызовами.

"Украинские силы продолжают нападать на военные объекты России и линии сухопутной связи в Херсонcком и Запорожском округах", - говорится в сообщении.

Одновременно на оккупированных территориях Украины продолжаются попытки осуществить законодательную и административную интеграцию в российскую систему.

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