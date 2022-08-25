Российские оккупанты с конца марта в Украине потеряли контроль над территорией, которая сравнима с Данией, в последнем сообщении сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
"Размером с Данию": исследование о том, какую территорию потеряла Россия с конца марта
"С момента возобновления атак российских сил 16 июля после паузы они заняли около 450,84 квадратных километров новых территорий, что примерно равно размеру Андорры. С 21 марта российские силы потеряли около 45 000 квадратных километров территории, что больше, чем площадь Дании", - пишет ISW.
ISW отмечает, что российские власти на оккупированных территориях сталкиваются с партизанcrbv движением и существенными внутренними вызовами.
"Украинские силы продолжают нападать на военные объекты России и линии сухопутной связи в Херсонcком и Запорожском округах", - говорится в сообщении.
Одновременно на оккупированных территориях Украины продолжаются попытки осуществить законодательную и административную интеграцию в российскую систему.
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