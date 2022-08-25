В начале войны Россия и Беларусь пытались уговорить Украину капитулировать

Как пишет газета, министр обороны Беларуси Виктор Хренин позвонил Резникову дважды.

Впервые это произошло еще до начала войны, 22 февраля. По словам Резникова, Хренин дал слово офицера, что российские войска со стороны Беларуси не нападут.

Второй разговор состоялся 26 февраля. Тогда Хренин рассказал о послании министра обороны России Сергея Шойгу, что, если Украина подпишет акт капитуляции, вторжение остановится.

Резников ответил, что готов принять капитуляцию со стороны России.

К тому же 24 февраля Ермаку звонили из России, сообщает газета. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который до войны занимался вопросами Донбасса, предложил сдаться. Ермак отреагировал на это эмоционально и повесил трубку, утверждает газета.