Выявлено 906 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Умерший был в возрасте от 60 до 69 лет. Он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 801,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4029 лабораторных тестов на Covid-19, 22,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 396 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 510 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 894 519 человек, 5935 человек умерли.