Российский актер Максим Пинскер скончался в Москве на 59-м году жизни. Об этом сообщает Meduza, со ссылкой на его бывшую супругу Ирину.
Умер актер сериала "Интерны" Максим Пинскер
Умер актер сериала "Интерны" Максим Пинскер
"[Умер] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве", - сказала она.
Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, которое должно состояться 25 августа.
Пинскер родился в 1964 году в Москве. В 1992-м он окончил Школу-студию МХАТ, после служил в Театре Маяковского.
В фильмографии актера - более восьми десятков фильмов и сериалов. Он наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", "Возмездие", "Молодые и злые", фильмах "Дурак", "Тяжеловес", "Удача напрокат", "Родные" и других.
Помимо съемок в кино он занимался озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах.
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