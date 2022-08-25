В четверг с утра в Даугавпилсе из горящей квартиры спасли двух человек

Сегодня утром, в 6:30, спасатели получили вызов на улицу Гайсмас в Даугавпилсе, где в пятиэтажном жилом доме горела квартира площадью 35 квадратных метров. Из горящей квартиры были спасены два человека, один из которых пострадал и был передан медикам.

Еще семь человек были эвакуированы с лестничной клетки.

Вчера VUGD получила вызов на улицу Олайнес в Елгаве, где горела крыша жилого дома. На месте событий спасатели обнаружили, что конструкции крыши горят на площади 40 квадратных метров. До прибытия VUGD из дома эвакуировались четыре человека.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 43 вызова - 12 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.