Джоковича не пустят на US Open

Центр по контролю и профилактике заболеваний США на официальном сайте обновил правила международных поездок, согласно которым любой приезжающий в США, если он не имеет гражданства страны, должен быть вакцинирован от Covid-19 перед посадкой на любой рейс, следующий на её территорию.

Ранее 35-летний серб неоднократно высказывался против вакцинации от Covid-19, из-за чего уже пропустил несколько турниров.

Из-за отказа от вакцинации от коронавируса Джокович в начале сезона пропустил первый турнир "Большого шлема" - Australian Open. Тогда власти Австралии аннулировали ему визу и депортировали из страны.

Из-за пропуска соревнований Джокович в текущем сезоне опустился в мировом рейтинге с первого на шестое место.

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев.