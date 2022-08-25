Стакис призывает жителей не посещать парк Победы, а наблюдать за сносом памятника в онлайне

Стакис призывает жителей не мешать процессу демонтажа, а наблюдать за ним в онлайне.

По наблюдениям TVNET, к данной минуте собралось порядка 50-70 зрителей. Люди ведут себя спокойно, не кричат и не ссорятся.

Люди собираются в парке Победы Фото: TVNET

Чтобы своевременно подготовиться к возможному задержанию протестующих, приехал и грузовик полиции, на котором обычно конвоируют задержанных и арестованных, сообщает агентство LETA.

Как сообщалось, в парке Победы начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.

Решение демонтировать памятник сегодня, 25 августа, строители приняли после оценки реальной ситуации, заявил агентству LETA мэр Риги Мартиньш Стакис.

Вчера вечером после очень сильно затянувшегося заседания Рижской думы прошло оперативное собрание, на котором строители проинформировали о реальной ситуации, связанной с истинным состоянием объекта, и выразили готовность сегодня демонтировать обелиск.

Ранее строители констатировали, что ситуация на строительном объекте отличается от запланированной, например, бронзовые статуи на самом деле были не из бронзы, а просто покрыты ей.

Свои действия строители согласовали с должностными лицами самоуправления и органами безопасности, которые согласились на демонтаж.

Активные работы по демонтажу памятника начались с понедельника, 22 августа. Снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.

Галерея: Демонтаж статуи женского образа в Пардаугаве

Несмотря на призыв не собираться у памятника советской армии в Пардаугаве, в понедельник и вторник вечером туда пришли несколько десятков человек, некоторые из них были задержаны полицией.