1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Заместитель председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и развитию Вилнис Кирсис добавил, что начало учебного года - это не только праздник, но и день, когда в город возвращается интенсивное движение и образуются большие пробки. После лета и пешеходы, и водители менее бдительны в условиях интенсивного движения, что создает риски для безопасности.