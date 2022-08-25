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1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

rus.tvnet.lv/LETA
1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
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Rīgas satiksme. Троллейбус
Rīgas satiksme. Троллейбус Фото: Evija Trifanova/LETA

В День знаний, 1 сентября, рижане смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

Пассажирам не нужно будет регистрировать электронный или кодовый билет в транспортных средствах.

1 сентября Рижская дума ввела бесплатный проезд, чтобы уменьшить пробки, мотивируя родителей и учителей выбирать общественный транспорт, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Заместитель председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и развитию Вилнис Кирсис добавил, что начало учебного года - это не только праздник, но и день, когда в город возвращается интенсивное движение и образуются большие пробки. После лета и пешеходы, и водители менее бдительны в условиях интенсивного движения, что создает риски для безопасности.

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