В День знаний, 1 сентября, рижане смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
Пассажирам не нужно будет регистрировать электронный или кодовый билет в транспортных средствах.
1 сентября Рижская дума ввела бесплатный проезд, чтобы уменьшить пробки, мотивируя родителей и учителей выбирать общественный транспорт, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
Заместитель председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и развитию Вилнис Кирсис добавил, что начало учебного года - это не только праздник, но и день, когда в город возвращается интенсивное движение и образуются большие пробки. После лета и пешеходы, и водители менее бдительны в условиях интенсивного движения, что создает риски для безопасности.
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