Президент: памятник в Пардаугаве постоянно напоминал обществу об оккупации Латвии

Левитс также сказал, что "снести памятник в головах людей" будет сложно, потому что у многих в сознании есть представление о прошлом, о том, что Латвия так или иначе связана с Россией, но в России правит совсем другой режим - недемократичный, и Латвия ничего общего с этим не имеет. По его мнению, в сознании людей в связи с действиями российской армии в Украине ускорился "процесс отмежевания" от России.

Говоря о том, что должно быть в парке Победы после сноса памятника, президент заявил, что есть разные предложения, однако, по его мнению, было бы хорошо, если бы в парке был какой-то памятный знак жертвам Красной армии. Левитс также напомнил, что уже неоднократно высказывал мнение о том, что в парке должен быть мемориал жертвам советской оккупации.

Напомним, сегодня, 25 августа, в парке Победы начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.

С понедельника, 22 августа, снос памятника продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.

Демонтаж комплекса памятников идет очень быстро, Рижская дума заранее не оглашает этапы сноса.