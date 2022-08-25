Обстрел станции Чаплино в День независимости Украины. Что известно

Позже Россия еще раз атаковала населенный пункт - сначала одной ракетой, а затем еще тремя.

Поселок городского типа Чаплино располагается на юго-востоке Днепропетровской области, в 70 километрах от линии фронта.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, а последующие попали в железнодорожную станцию.

По данным генпрокуратуры, из числа погибших десять человек - мирные граждане.

На месте происшествия обнаружены остатки РСЗО "Смерч" и С-300, по частному дому удар был нанесен ракетой "Искандер", сообщило ведомство.

В свою очередь минобороны России заявило, что целью удара был эшелон с украинскими резервистами и техникой.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", - говорится в сводке российского минобороны в четверг.

Карта Фото: BBC

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал в "Твиттере" фотографии с места событий.

"Террористическая Россия продолжает убивать мирное украинское население, - написал глава МИД. - Как Владимир Зеленский подчеркнул в Совбезе ООН: террористическую Россию нужно остановить сейчас, прежде чем она убьет еще больше людей в Украине и за ее границами", - написал глава МИД.

Пострадавшая от обстрела машина и ее хозяин Фото: Reuters

Советник офиса президента Алексей Арестович 24 августа заявил, что среди раненых может быть много детей.