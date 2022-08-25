Политолог: демонтаж обелиска станет кульминацией, затем, возможно, общество успокоится

Что касается того, примет ли демонтаж объекта та часть общества, которая выступала за сохранение памятника в Пардаугаве, то, по словам политолога, памятник снесен, и люди могут протестовать сколько угодно, но никто не поставит его обратно.

"Возможно, возмущаться будет ограниченное количество людей, которым был важен памятник, но и они понимают, что памятника больше не существует.

Я думаю, что психологически очень важно, что памятника не существует, потому что какой смысл устраивать беспорядки на груде развалин", - сказал политолог.

Раевский считает, что ситуация с безопасностью в Латвии сейчас лучше, чем когда в Эстонии сносили бронзового "Алешу". В то время в соседнюю страну въезжали провокаторы, а в настоящее время возможности въезда таких людей в Латвию ограничены.