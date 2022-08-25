Главное за 25 августа ⟩ Падение стелы в Пардаугаве, злой Митрофанов и обстрел Чаплино

Интересное чтиво:

Темный зал Mūzikas nams Daile, убийственная духота. На сцене Чулпан Хаматова и Анатолий Белый в шерстяных пальто и с чемоданами - оба высказались против войны, оба покинули Россию. Теперь они здесь, на сцене в Латвии, и рассказывают со сцены истории, больше напоминающие советские страшилки. Их автор Людмила Петрушевская этой похожести и не скрывает: "Я знаю, что страшная сказка лечит - еще с детдома, где я их сочиняла подружкам", - рассказывает она.

Петерис Димантс - один из руководителей "Общества украино-латвийской дружбы", который с первых дней полномасштабной войны занимается сбором средств для Украины и лично отвозит их по назначению, даже на линию фронта. Мы с ним поговорили.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри объявил о том, что готов вернуться в ринг ради поединка с непобежденным украинским боксером Александром Усиком, но при одном условии.

Российский актер Максим Пинскер скончался в Москве на 59-м году жизни. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на его бывшую супругу Ирину.

Коньячный дом провел закрытое мероприятие для 20 особых гостей в ресторане Юрмалы. В рамках мероприятия гости погрузились в мир изысканных и оригинальных коктейлей на базе коньяка, а также под руководством Сигне Мейране, автора двенадцати книг о кулинарии, приготовили стартеры, идеально сочетающиеся с освежающими коктейлями.