Это случилось - с обрушением стелы закончен демонтаж памятников в парке Победы в Пардаугаве. Об этом и другом в этот исторический день - в подборке главных новостей от RUS TVNET.
Главное за 25 августа ⟩ Падение стелы в Пардаугаве, злой Митрофанов и обстрел Чаплино
Новость дня:
Днем в четверг, 25 августа, в Пардаугаве завершился демонтаж памятника - примерно в 16:43 обелиск пал. Таким образом, от монумента остались лишь обломки. RUS TVNET вел детальную трансляцию о происходящем.
Новости Латвии:
Подробнее о падении стелы:
Русский союз Латвии изо всех сил пытается сделать вид, что они работают не только ради русскоязычной части населения, но и во благо всех жителей страны. Но делают это весьма неумело и поверхностно.
В среду, 24 августа, во время заседания Рижской думы между советником заместителя председателя Эдмундом Юревицем и представителем Русского союза Латвии (РСЛ) Мирославом Митрофановым возникла перепалка. Юревиц во время своего выступления с трибуны назвал РСЛ "союзом ватников", что сильно разозлило Митрофанова.
Главное за рубежом:
Выпущенные российскими войсками ракеты попали по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области Украины. Погибли уже 25 человек, пишет Русская служба BBC.
Трудно серьезно воспринимать стоны и плач государства о нехватке медсестер в ситуации, когда часть приехавших в Эстонию украинских медсестер считаются слишком образованными, чтобы в упрощенном порядке брать их на работу в качестве медсестер, а предоставляемые социальные гарантии сильно отстают от того, что предлагается в соседних странах. Сохраняется потребность в так называемых индивидуальных решениях.
Интересное чтиво:
Темный зал Mūzikas nams Daile, убийственная духота. На сцене Чулпан Хаматова и Анатолий Белый в шерстяных пальто и с чемоданами - оба высказались против войны, оба покинули Россию. Теперь они здесь, на сцене в Латвии, и рассказывают со сцены истории, больше напоминающие советские страшилки. Их автор Людмила Петрушевская этой похожести и не скрывает: "Я знаю, что страшная сказка лечит - еще с детдома, где я их сочиняла подружкам", - рассказывает она.
Петерис Димантс - один из руководителей "Общества украино-латвийской дружбы", который с первых дней полномасштабной войны занимается сбором средств для Украины и лично отвозит их по назначению, даже на линию фронта. Мы с ним поговорили.
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри объявил о том, что готов вернуться в ринг ради поединка с непобежденным украинским боксером Александром Усиком, но при одном условии.
Российский актер Максим Пинскер скончался в Москве на 59-м году жизни. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на его бывшую супругу Ирину.
Коньячный дом провел закрытое мероприятие для 20 особых гостей в ресторане Юрмалы. В рамках мероприятия гости погрузились в мир изысканных и оригинальных коктейлей на базе коньяка, а также под руководством Сигне Мейране, автора двенадцати книг о кулинарии, приготовили стартеры, идеально сочетающиеся с освежающими коктейлями.
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