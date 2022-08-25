"Бавария" против "Барселоны", "ПСЖ" - с "Ювентусом". Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Итоги жеребьёвки :

Группа А: "Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа D: "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).

Группа E: "Милан" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Группа F: "Реал" (Испания), "Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия).

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Копенгаген" (Дания).

Группа H: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Из-за чемпионата мира в Катаре групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября, а завершится 2 ноября. Финал состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".

Российские команды по решению УЕФА отстранены от участия в еврокубках из-за войны в Украине.