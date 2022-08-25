Фото, видео ⟩ Вечер после сноса памятника: что происходит в парке Победы

"На данный момент до сведения служб дошла информация, что в этот вечер некие провокаторы, личности которых уже установлены, призывают к массовому сбору. Не приходите, воздержитесь от подобных действий и не устраивайте провокаций. Действия полиции будут строгими, незамедлительными, наказания - суровыми", - предупредили в полиции.

🔴 Šobrīd dienestu redzeslokā nonākusi info, ka šovakar atsevišķi provokatori, kuru personības jau noskaidrotas, saziņas vietnēs aicina uz masveida pulcēšanos. Nenāciet, atturieties no šādām darbībām un neveiciet provokācijas. Policijas rīcība būs stingra, tūlītēja, sodi - bargi. pic.twitter.com/RsvrqPnv7m — Valsts policija (@Valsts_policija) August 25, 2022

Что происходит сейчас?

По словам очевидцев, практически к каждому подозрительному прохожему подходят сотрудники полиции, проверяют сумки и удостоверения личности, проверяют с фонариками территорию парка. Также сообщается, что правоохранители остановили проезжавший рядом автобус и стали проверять нескольких пассажиров.

Проверка пассажиров автобуса у парка Победы вечером 25 августа 2022 года Фото: TVNET

Также группа молодых людей рассказала порталу TVNET, что они пришли в парк Победы с безалкогольным шампанским, чтобы отпраздновать снос обелиска песнями.

Видео: Пение вечером 25 августа у парка Победы

Что было раньше?

Как сообщалось, обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной и без значительных происшествий, однако днем четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции.

Вечером полиция в парке Победы провела переговоры с мужчиной, принесшим цветы, чтобы возложить их на месте памятника.

Видео: Переговоры полиции с желающим возложить цветы

По информации очевидцев, полиция также задержала женщину, которая отказалась назвать себя.

Interesenti pulcējas Uzvaras parkā 25. augusta vakarā Фото: Jānis Vingris/TVNET