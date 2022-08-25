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Фото, видео ⟩ Вечер после сноса памятника: что происходит в парке Победы

rus.tvnet.lv
Вечер после сноса памятника: что происходит в парке Победы
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В четверг вечером, 25 августа, в социальных сетях стали распространяться призывы прийти в парк Победы и выразить свое несогласие с демонтажом памятника. Государственная полиция в своем Twitter призвала людей воздержаться от провокаций и не собираться в парке Победы.

"На данный момент до сведения служб дошла информация, что в этот вечер некие провокаторы, личности которых уже установлены, призывают к массовому сбору. Не приходите, воздержитесь от подобных действий и не устраивайте провокаций. Действия полиции будут строгими, незамедлительными, наказания - суровыми", - предупредили в полиции.

Что происходит сейчас?

По словам очевидцев, практически к каждому подозрительному прохожему подходят  сотрудники полиции, проверяют сумки и удостоверения личности, проверяют с фонариками территорию парка. Также сообщается, что правоохранители остановили проезжавший рядом автобус и стали проверять нескольких пассажиров.

Проверка пассажиров автобуса у парка Победы вечером 25 августа 2022 года
Проверка пассажиров автобуса у парка Победы вечером 25 августа 2022 года Фото: TVNET

Также группа молодых людей рассказала порталу TVNET, что они пришли в парк Победы с безалкогольным шампанским, чтобы отпраздновать снос обелиска песнями.

Видео: Пение вечером 25 августа у парка Победы

Что было раньше?

Как сообщалось, обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной и без значительных происшествий, однако днем четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции.

Вечером полиция в парке Победы провела переговоры с мужчиной, принесшим цветы, чтобы возложить их на месте памятника.

Видео: Переговоры полиции с желающим возложить цветы

По информации очевидцев, полиция также задержала женщину, которая отказалась назвать себя.

Interesenti pulcējas Uzvaras parkā 25. augusta vakarā
Interesenti pulcējas Uzvaras parkā 25. augusta vakarā Фото: Jānis Vingris/TVNET

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