Сборная Латвии по баскетболу у себя дома уверенно обыграла Турцию в рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2023 года.
Сборная Латвии уверенно обыграла Турцию в отборе на ЧМ
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой хозяев со счётом 111:85 (31:20, 25:27, 31:16, 24:22).
Самым результативным игроком латвийской сборной стал Кристап Порзиньгис, который набрал 22 очка. 17 очков в копилку сборной Латвии принёс Давис Бертанс, а Рихард Ломажс заработал 15 очков.
Самыми результативными игроками турецкой сборной стали Джеди Осман и Шейн Ларкин, которые заработали 15 очков.
В августе сборная Латвии может рассчитывать на помощь своих игроков из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а именно Кристапа Порзиньгиса и Дависа Бертанса. Также в составе латвийской команды представлены Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс, Рихард Ломажс, Родион Куруц и другие ведущие игроки.
В составе сборной Турции в данный момент три игрока из НБА - Джеди Осман, Фуркан Коркмаз и Алперен Шенгюн.
Галерея: Матч сборных Латвии и Турции
Напомним, сборная Латвии выступает в отборочной группе "I", где одержала четыре победы в пяти матчах и с 9 очками занимает первое место. Следом идут Греция с Турцией (по 7 очков), Бельгия (6 очков), а также Сербия и Великобритания (по 5 очков). В финальную часть чемпионата мира попадут три лучшие сборные группы.
В следующем матче, который состоится 28 августа в Ньюкасле, сборная Латвии сыграет с Великобританией.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Японии и Филиппинах.
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