Путин увеличивает штатную численность российской армии. Это необязательно ее реальная численность

Указ подписан спустя шесть месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Причину такого увеличения из текста указа понять нельзя. Он подписан в соответствии с законом "Об обороне".

Согласно указу, число военнослужащих составит 1 млн 150 тысяч, остальные - гражданский персонал.

До этого Путин устанавливал численность вооруженных сил в ноябре 2017 года - 1 млн 902 тысяч 758 человек (1 млн 13 тысяч 628 из них - военнослужащие). С января их должно стать 2 млн 39 тысяч 758 человек.

Линейка короткая Фото: BBC

Илья Абишев, корреспондент Би-би-си:

До сих пор штатная численность российской армии составляла 1 902 758 человек, в том числе 1 013 626 военнослужащих. По новому указу Путина с 1 января 2023 года их будет уже 1 150 628 - на 137 тысяч больше.