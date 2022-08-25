В Киеве дерусифицировали 95 улиц

"Новые имена, которые были инициированы и поддержаны общественностью в рейтинговом голосовании, должны увековечить память о важных событиях в истории Украины, а также известных общественных деятелей и героев, приумноживших славу Украины, которые боролись за независимость нашей страны, в том числе и в нынешней российско-украинской войне", - подчеркнул Кличко.

"Это важный шаг для уменьшения гнусных манипуляций и влияния российского агрессора на наше отношение к истории", - добавил мэр Киева.

Он заявил, что переименование улиц еще не закончилось и что совет продолжит свою работу на ближайшем пленарном заседании для завершения "деруссификации".

Кличко сообщил:

Улица Маршала Малиновского переименована в улица Героев полка "Азов",

Улица генерала Жмаченко - в улицу Князя Романа Мстиславовича.

Площадь Тульская теперь будет называться площадью Героев УПА,

Улица Бударина улицей украинского возрождения.

Улица Карла Маркса переименована в улицу Гуцульскую,

Улица Питерская - в Лондонскую,

Улица Мичурина в улицу Морских пехотинцев.