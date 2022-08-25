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В Киеве дерусифицировали 95 улиц

rus.tvnet.lv
В Киеве дерусифицировали 95 улиц
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Kijiva
Kijiva Фото: Pixabay

В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

"Новые имена, которые были инициированы и поддержаны общественностью в рейтинговом голосовании, должны увековечить память о важных событиях в истории Украины, а также известных общественных деятелей и героев, приумноживших славу Украины, которые боролись за независимость нашей страны, в том числе и в нынешней российско-украинской войне", - подчеркнул Кличко.

"Это важный шаг для уменьшения гнусных манипуляций и влияния российского агрессора на наше отношение к истории", - добавил мэр Киева.

Он заявил, что переименование улиц еще не закончилось и что совет продолжит свою работу на ближайшем пленарном заседании для завершения "деруссификации".

Кличко сообщил:

  • Улица Маршала Малиновского переименована в улица Героев полка "Азов",
  • Улица генерала Жмаченко - в улицу Князя Романа Мстиславовича.
  • Площадь Тульская теперь будет называться площадью Героев УПА,
  • Улица Бударина улицей украинского возрождения.
  • Улица Карла Маркса переименована в улицу Гуцульскую,
  • Улица Питерская - в Лондонскую,
  • Улица Мичурина в улицу Морских пехотинцев.

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