В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.
В Киеве дерусифицировали 95 улиц
В Киеве дерусифицировали 95 улиц
"Новые имена, которые были инициированы и поддержаны общественностью в рейтинговом голосовании, должны увековечить память о важных событиях в истории Украины, а также известных общественных деятелей и героев, приумноживших славу Украины, которые боролись за независимость нашей страны, в том числе и в нынешней российско-украинской войне", - подчеркнул Кличко.
"Это важный шаг для уменьшения гнусных манипуляций и влияния российского агрессора на наше отношение к истории", - добавил мэр Киева.
Он заявил, что переименование улиц еще не закончилось и что совет продолжит свою работу на ближайшем пленарном заседании для завершения "деруссификации".
Кличко сообщил:
- Улица Маршала Малиновского переименована в улица Героев полка "Азов",
- Улица генерала Жмаченко - в улицу Князя Романа Мстиславовича.
- Площадь Тульская теперь будет называться площадью Героев УПА,
- Улица Бударина улицей украинского возрождения.
- Улица Карла Маркса переименована в улицу Гуцульскую,
- Улица Питерская - в Лондонскую,
- Улица Мичурина в улицу Морских пехотинцев.
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