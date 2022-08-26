Хайди Бергер - дочь бывшего гонщика "Феррари" и актриса

Риккардо на данный момент занимает 12-ю строчку в общем зачёте, а "Макларен" официально объявил о расторжении контракта с австралийцем.

По слухам, он получит многомиллионую компенсацию, но сможет ли это заглушить боль от разбитой карьеры. Ещё недавно Риккардо считался способным сражаться за титул топ-пилотом, а сейчас он вынужден искать новую команду.

В этом году у Риккардо не было ни одной по-настоящему сильной гонки. Зато в личной жизни у австралийского гонщика полный порядок. Этим летом он отдыхал с актрисой Хайди Бергер. Жёлтая пресса давно подозревала об их отношениях, но теперь это официальная информация.

25-летняя Хайди является дочерью автогонщика Герхарда Бергера, который выступал в гонках "Формулы-1" с 1984 по 1997 год. Наивысший результат в чемпионате - 3-е место в 1988 и 1994 годах.