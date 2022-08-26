У австралийского пилота "Формулы-1" Даниэля Риккардо сезон не задался, но хоть личная жизнь гонщика в полном порядке - этим летом он подтвердил слухи о романе с актрисой Хайди Бергер.
Хайди Бергер - дочь бывшего гонщика "Феррари" и актриса
Риккардо на данный момент занимает 12-ю строчку в общем зачёте, а "Макларен" официально объявил о расторжении контракта с австралийцем.
По слухам, он получит многомиллионую компенсацию, но сможет ли это заглушить боль от разбитой карьеры. Ещё недавно Риккардо считался способным сражаться за титул топ-пилотом, а сейчас он вынужден искать новую команду.
В этом году у Риккардо не было ни одной по-настоящему сильной гонки. Зато в личной жизни у австралийского гонщика полный порядок. Этим летом он отдыхал с актрисой Хайди Бергер. Жёлтая пресса давно подозревала об их отношениях, но теперь это официальная информация.
25-летняя Хайди является дочерью автогонщика Герхарда Бергера, который выступал в гонках "Формулы-1" с 1984 по 1997 год. Наивысший результат в чемпионате - 3-е место в 1988 и 1994 годах.
Хайди - тоже молодец. Она актриса и звезда телесериалов. В её биографии более 100 эпизодов португальской мыльной оперы "Единственная женщина", а также главная роль в сериале "Откуда эта Элиза?". Сейчас она учится в Нью-Йоркском университете и мечтает получить роль в Голливуде.
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