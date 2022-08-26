Британия впервые полностью отказалась от российских энергоносителей и радикально сократила прочий импорт из РФ

После того, как западные страны наложили на Россию жесткие санкции в связи с войной, которую Москва развязала в Украине, началось и общее сокращение импорта российских товаров, а также экспорта в Россию.

Так, продажи британских станков и транспортного оборудования в Россию к июню сократились на 91,3%, а в целом экспорт в Россию сократился почти на 70% по сравнению со среднемесячными показателями за год до февраля 2022 года.

Единственными товарами, экспорт которых в Россию несколько вырос, стали медикаменты и другие фармацевтические продукты, на которые не распространяются санкции.

Как отмечает ONS, торговля между Великобританией и Россией ослабла не только из-за правительственных санкций, но и потому, что многие предприятия в добровольном порядке решили найти альтернативу российским товарам.

Как лишить Россию денег, но избежать роста цен на топливо?

В отличие от многих европейских стран, Британия в меньшей степени зависит от российских энергоносителей. ЕС же только за два месяца войны заплатил России более 40 млрд евро за нефть и газ. Эти деньги, к сожалению, смягчили удар западных санкций по сырьевой экономике России.

Поэтому европейское эмбарго - самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада.