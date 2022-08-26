РФШ пробилась в групповой этап Лиги конференций

В ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций РФШ на выезде одержала победу над североирландским клубом "Линфилд". Основное время матча завершилось вничью - 0:0, но в серии пенальти победу вырвал действующий чемпион Латвии (4:2).

По ходу матча много работы было у голкипера РФШ и сборной Латвии Павла Штейнбора, которому приходилось выручать свою команду. В первом тайме у хозяев было несколько неплохих возможностей открыть счёт, но североирландцам не хватало везения.

Первый опасный момент у ворот "Линфилда" возник на 62-й минуте, когда Эмерсон выбежал один на один с голкипером хозяев, но не смог его переиграть. В основное время командам так и не удалось выявить победителя, а первый гол в матче случился на 104-й минуте, когда Кайл Макклейн отправил мяч в сетку ворот РФШ.