Латвийский футбольный клуб РФШ (Рижская футбольная школа) завоевал путёвку в групповой этап Лиги конференций.
РФШ пробилась в групповой этап Лиги конференций
В ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций РФШ на выезде одержала победу над североирландским клубом "Линфилд". Основное время матча завершилось вничью - 0:0, но в серии пенальти победу вырвал действующий чемпион Латвии (4:2).
По ходу матча много работы было у голкипера РФШ и сборной Латвии Павла Штейнбора, которому приходилось выручать свою команду. В первом тайме у хозяев было несколько неплохих возможностей открыть счёт, но североирландцам не хватало везения.
Первый опасный момент у ворот "Линфилда" возник на 62-й минуте, когда Эмерсон выбежал один на один с голкипером хозяев, но не смог его переиграть. В основное время командам так и не удалось выявить победителя, а первый гол в матче случился на 104-й минуте, когда Кайл Макклейн отправил мяч в сетку ворот РФШ.
В оставшееся время игроки РФШ пытались спастись от поражения и им это удалось на 120-й минуте, когда мяч после подачи Элвиса Стуглиса в штрафную отрикошетил от Джимми Каллахера и угодил в ворота команды хозяев.
В серии пенальти хозяева не смогли реализовать два первых удара, а футболисты РФШ четырежды пробили безошибочно и принесли латвийской команде путёвку в еврокубковую осень.
Напомним, неделю назад в Риге команды сыграли вничью (2:2), Таким образом, РФШ одержала победу по сумме двух встреч и впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги конференций.
РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).
За выход в групповой этап Лиги конференций РФШ получит от УЕФА как минимум 3,3 миллиона евро.
Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене.
Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".
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