Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальная служба здравоохранения (НСЗ) сегодня проведут пресс-конференцию о планах вакцинации против Covid-19 предстоящей осенью, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью SPKC Эдите Теттере.
На пресс-конференции расскажут о планах по вакцинации против Covid-19 этой осенью
На пресс-конференции расскажут о планах по вакцинации против Covid-19 этой осенью
Пресс-конференция состоится в 14:00 в помещениях SPKC (Рига, ул. Дунтес, 22). В ней примут участие член Государственного совета по иммунизации Айнис Дзалбс, руководитель отдела мониторинга и иммунизации инфекционных заболеваний SPKC Лариса Саврасова и ведущий эксперт по вопросам здравоохранения НСЗ Лига Гайгала.
Пресс-конференция будет также транслироваться на сайте SPKC в Facebook.
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