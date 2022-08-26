Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении сравнил Россию с "Титаником", который уже пришел к своему айсбергу и неизбежно затонет, сообщает Укринформ.
Зеленский в видеообращении сравнил Россию с "Титаником"
"За каждый обстрел будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по кому бьют российские военные, будет им ответ. Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф.
Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву – у них это не получится",
- заявил президент Украины.
По его словам, уже сейчас понятно, что враг не достигнет своих целей, но нужны время и усилия, чтобы расчет россиян сломался и они проиграли.
"Мы должны выдержать это время и приложить все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет", - сказал Зеленский.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
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