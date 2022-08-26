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Фото и видео ⟩ В Эстонии открылась первая Ikea

Limon.ee
В Эстонии открылась первая Ikea
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Открытие магазина IKEA. Сотрудники.
Открытие магазина IKEA. Сотрудники. Фото: Limon

25 августа в 10 утра открылся первый и пока единственный магазин Ikea в пригороде Таллинна. Находится он в 15 километрах от эстонской столицы, и на подступах к двухэтажному зданию шведского концерна перед открытием очередей не наблюдалось. Фотокорреспонденты Limon дежурили здания с раннего утра и активно снимали происходящее. 

За полчаса до открытия у здания было больше сотрудников, чем сгорающих от нетерпения посетителей. Играла громкая музыка, сотрудники с надписями Hej на футболках с удовольствием приветствовали собравшихся. 

Около десяти часов утра, за две минуты до официального открытия состоялось торжественное перерезание ленточки. "Все готовы? Клиенты готовы? Работники готовы? Гости готовы?" – уточнила громким голосом ведущая со сцены. Магазин открыли для посетителей со скандинавской точностью – в 10:00. Внутри здания гостей аплодисментами встречали веселые сотрудники Ikea

Видео с открытия оказались в распоряжении редакции Limon.ee:

Начало церемонии 
Начало церемонии Фото: Madis Veltman

Смотрите фоторепортаж с открытия! 

30 000 квадратных метров и 9000 товаров для дома – это долгожданная Ikea. Проехать мимо невозможно – огромный 35-метровый указатель в цветах шведского флага указывает на местоположение магазина.

Специально для покупателей IKEA запустил автобус, который выезжает из центра Таллинна, делает несколько остановок и c комфортом за полчаса доставляет людей за покупками для дома и за вкуснейшими фрикадельками.

IKEA открыт с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Автобус IKEA
Автобус IKEA Фото: Madis Veltman

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