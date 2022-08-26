С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти миллион россиян. Такие данные приводит в четверг, 25 августа, агентство dpa со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.
Frontex: С начала войны на территорию ЕС въехал почти миллион граждан России
Так, по данным Frontex, с 24 февраля по 22 августа этого года границы ЕС пересекли 998 085 граждан России, однако за последнюю неделю число россиян, въехавших на территорию Евросоюза, немного снизилось.
Между тем все больше стран Европы ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, такие меры уже введены в Латвии, Эстонии, Литве и Чехии. Финляндия планируется присоединиться к этим государствам в сентября, оценивает такую возможность и Польша. В свою очередь Дания предлагает ввести решения по визам для россиян на уровне всего ЕС, однако в противном случае государство также может действовать в одиночку.
В то же время некоторые страны ЕС, в том числе Германия, не поддерживают идею запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
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