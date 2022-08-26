Выявлено 994 новых случая Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 79 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Оба не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 772,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3454 лабораторных теста на Covid-19, 28,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 433 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 561 заболевший был вакцинирован.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 895 513 человек, 5937 человек умерли.