В Олимпийском центре Rimi впервые состоится чемпионат Латвии по боксу

Организаторы первенства в лице Латвийской федерации бокса (ЛФБ) в этом году решили провести его с привлечением звёзд, и это нисколько не преувеличение. Причём не только бокса - в первых рядах можно будет увидеть заслуженных ветеранов спорта по борьбе, тяжёлой атлетике и другим видам спорта, победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Отдавая дань уважения прославленным мастерам, в ЛФБ тем самым хотят продемонстрировать преемственность поколений, познакомив участников и гостей чемпионата Латвии с легендарными личностями, которыми мы все гордимся.

Очередной чемпионат Латвии в общей сложности соберёт более 100 участников в возрасте от 19 до 40 лет, а ещё на ринг выйдут юноши U-19 и женщины. То есть весь цвет латвийского бокса будет выяснять отношения в 13 весовых категориях.