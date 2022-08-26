В предстоящие выходные Латвийская федерация бокса (ЛФБ) проведёт очередной чемпионат страны, который впервые пройдёт на ринге, установленном в Олимпийском центре Rimi (ул. Гростонас, 6b).
В Олимпийском центре Rimi впервые состоится чемпионат Латвии по боксу
Организаторы первенства в лице Латвийской федерации бокса (ЛФБ) в этом году решили провести его с привлечением звёзд, и это нисколько не преувеличение. Причём не только бокса - в первых рядах можно будет увидеть заслуженных ветеранов спорта по борьбе, тяжёлой атлетике и другим видам спорта, победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Отдавая дань уважения прославленным мастерам, в ЛФБ тем самым хотят продемонстрировать преемственность поколений, познакомив участников и гостей чемпионата Латвии с легендарными личностями, которыми мы все гордимся.
Очередной чемпионат Латвии в общей сложности соберёт более 100 участников в возрасте от 19 до 40 лет, а ещё на ринг выйдут юноши U-19 и женщины. То есть весь цвет латвийского бокса будет выяснять отношения в 13 весовых категориях.
Ещё один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание - география участников чемпионата страны. А это лишний раз подчёркивает децентрализацию латвийского бокса и равномерное его развитие в регионах. Так что выступление спортсменов из Риги и Даугавпилса, Юрмалы и Елгавы, Екабпилса и Лиепаи, Вентспилса и Салдуса, Кекавы и Олайне, Огре и Кегумса, Цесиса и Лимбажи гарантировано. А значит будет за кого болеть и переживать всем без исключения.
Другой момент - привлечение профессионалов, что стало мировым трендом. Латвия здесь не исключение: на участие в этом году, в частности, заявились Марцис Грундулис и Францис Розенталс. Порадует своим мастерством и ветеран латвийского бокса - 39-летний Эдуард Клявиньш.
Но и без них громких имён будет в избытке. Несмотря на насыщенный международный календарь, в чемпионате страны примут участие лидеры наших сборных Беатрисе Розентале - прошлогодний призер молодёжного чемпионата мира U-19 и призёр чемпионата Европы-2022, а ещё Лаура Яковлева - серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы-2022, плюс Кития Зарберга и Ренат Шаров, которые всех приятно удивили своими медалями на этом же европейском первенстве U-19.
Турнир начнётся в субботу, 27 августа, начало боев запланировано на 14 часов. Финалы начнутся на следующий день, 28-го числа, в 12:00. Вход бесплатный!
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