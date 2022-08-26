РФШ сыграет с "Фиорентиной". Результаты жеребьёвки Лиги конференций

РФШ сыграет в группе "А" вместе с итальянской "Фиорентиной", шотландским "Хартс" и турецким клубом "Истанбул Башакшехир".

Итоги жеребьёвки:

Группа А: "Истанбул Башакшехир (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Хартс" (Шотландия), РФШ (Латвия)

Группа В: "Вест Хэм" (Англия), ФКСБ (Румыния), "Андерлехт" (Бельгия), "Силькеборг" (Дания).

Группа С: "Вильярреал" (Испания), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Аустрия" (Вена, Австрия), "Лех" (Польша).

Группа D: "Партизан" (Сербия), "Кёльн" (Германия), "Ницца" (Франция), "Словацко" (Чехия).

Группа Е: "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Днепр-1" (Украина).

Группа F: "Гент" (Бельгия), "Мольде" (Норвегия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Юргорден" (Швеция).

Группа G: "Славия" (Прага, Чехия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Сивасспор" (Турция), Балкани (Косово).

Группа Н: "Базель" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Жальгирис" (Литва), "Пюник" (Армения).

Победители групп выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Европы.

Первый тур группового этапа Лиги конференций состоится уже 8 сентября. Следующие туры запланированы на 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).

За выход в групповой этап Лиги конференций РФШ получит от УЕФА как минимум 3,3 миллиона евро.

Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".