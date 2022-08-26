Рижский центр поддержки жителей Украины с 5 сентября начнет работу в новых помещениях на улице Амату, 4, и будет открыт для клиентов с 9:00 до 17:00, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Рижский центр поддержки жителей Украины переезжает в другие помещения
Первый центр для украинских беженцев в Риге находился в Доме конгрессов, затем был открыт второй - в бывшем здании Рижского технического университета на улице Калькю, 1. Затем центр в Доме конгрессов был закрыт.
В настоящее время в связи с сокращением потока беженцев с Украины центр уже не нуждается в таких просторных помещениях, как это было весной.
Если в марте среднее количество регистрируемых центром граждан Украины составляло примерно 500 человек в день, то сейчас в среднем регистрируется 45 человек в день. Ежедневно в центре получают различные государственные и муниципальные услуги приблизительно 500 человек.
Кроме того, здание на ул. Калькю, 1, не является энергоэффективным, и поддержание в нем надлежащей температуры для обслуживания клиентов в зимние месяцы привело бы к крупным расходам для самоуправления из-за роста цен на энергоносители.
Площадь здания на улице Калькю, 1, составляет около 10 000 квадратных метров, а на улице Амату, 4, где до лета этого года располагался департамент городского развития Рижской думы, доступная для обслуживания клиентов площадь равна примерно 4 000 квадратных метров.
Центр поддержки будет располагаться на нескольких этажах здания на улице Амату, 4, куда клиентам будет легко добраться на лифте. Новое здание также намного более удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.
На улице Амату, 4, будут предоставляться почти все государственные и муниципальные услуги, которые были доступны на улице Калькю, 1. Муниципальные служащие продолжат регистрацию граждан Украины, в центре так же можно будет записывать детей в учебные заведения Риги и получать социальную помощь.
Гражданские лица Украины по-прежнему смогут оформлять и получать в центре визы - в отделении Управления по делам гражданства и миграции, а Государственная пожарно-спасательная служба продолжит оказывать помощь в вопросах размещения.
Как и прежде, Государственное агентство занятости будет предоставлять консультации по вопросам трудоустройства, а получить информацию по вопросам здравоохранения можно будет в кабинете Государственной службы здравоохранения, кроме того, украинским беженцам будут доступны консультации психолога.
Продолжит работу на улице Амату, 4, и ООО Rīgas satiksme, которое занимается изготовлением персонализированных э-талонов для граждан Украины. Поддержку мирным жителям Украины продолжат оказывать и негосударственные организации Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") и Skalbes.
Государственное агентство социального страхования приняло решение не продолжать работу на улице Амату, 4.
При переезде придется отказаться от некоторых дополнительных услуг, которые до сих пор были доступны на улице Калькю, 1. В новом здании на улице Амату, 4, нет подходящих помещений для бесплатной столовой и детской игровой комнаты.
Это означает, что с 5 сентября питание в центре поддержки предоставляться не будет. Для детей в здании на улице Амату, 4, будут доступны небольшие игровые уголки. Как и прежде, родители малышей смогут воспользоваться комнатой по уходу за ребенком, чтобы покормить и переодеть малыша.
На улице Амату, 4, будут проходить различные мероприятия и занятия для граждан Украины. Продолжатся регулярные биржи по трудоустройству, взвешивается возможность проведения различных курсов, в том числе по обучению латышскому языку.
На улице Амату 4, возможно организовать поток клиентов таким образом, чтобы не требовалась помощь волонтеров. С марта как минимум на одну смену в центр поддержки выходили 780 волонтеров, каждый день в две смены работали несколько десятков волонтеров, которые оказывали помощь в столовой, в детской игровой комнате, помогали клиентам найти необходимые услуги, копировали документы, помогали заполнять заявления и выполняли множество других важных ежедневных задач, что было существенным вкладом в оказание поддержки жителям Украины.
В настоящее время в здании на улице Амату, 4 идет ремонт, но 5 сентября здание будет готово к обслуживанию клиентов. Здание на улице Калькю, 1, пока не будет использоваться для предоставления других функций или услуг.
В связи с перемещением оборудования в новое здание рижский центр поддержки населения Украины будет закрыт в пятницу, 2 сентября, а в понедельник, 5 сентября, откроет свои двери уже на улице Амату, 4.
Главной задачей Рижского центра поддержки населения Украины по-прежнему будет оказание помощи гражданам Украины, прибывшим в Ригу, хотя до сих пор нет четкого ответа от правительства на вопрос, будут ли возмещены самоуправлению расходы на обеспечение работы центра.
С 7 марта в Рижском центре поддержки зарегистрировано 16 670 граждан Украины.
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