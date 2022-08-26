Рижский центр поддержки жителей Украины переезжает в другие помещения

Это означает, что с 5 сентября питание в центре поддержки предоставляться не будет. Для детей в здании на улице Амату, 4, будут доступны небольшие игровые уголки. Как и прежде, родители малышей смогут воспользоваться комнатой по уходу за ребенком, чтобы покормить и переодеть малыша.

На улице Амату, 4, будут проходить различные мероприятия и занятия для граждан Украины. Продолжатся регулярные биржи по трудоустройству, взвешивается возможность проведения различных курсов, в том числе по обучению латышскому языку.

На улице Амату 4, возможно организовать поток клиентов таким образом, чтобы не требовалась помощь волонтеров. С марта как минимум на одну смену в центр поддержки выходили 780 волонтеров, каждый день в две смены работали несколько десятков волонтеров, которые оказывали помощь в столовой, в детской игровой комнате, помогали клиентам найти необходимые услуги, копировали документы, помогали заполнять заявления и выполняли множество других важных ежедневных задач, что было существенным вкладом в оказание поддержки жителям Украины.

В настоящее время в здании на улице Амату, 4 идет ремонт, но 5 сентября здание будет готово к обслуживанию клиентов. Здание на улице Калькю, 1, пока не будет использоваться для предоставления других функций или услуг.

В связи с перемещением оборудования в новое здание рижский центр поддержки населения Украины будет закрыт в пятницу, 2 сентября, а в понедельник, 5 сентября, откроет свои двери уже на улице Амату, 4.

Главной задачей Рижского центра поддержки населения Украины по-прежнему будет оказание помощи гражданам Украины, прибывшим в Ригу, хотя до сих пор нет четкого ответа от правительства на вопрос, будут ли возмещены самоуправлению расходы на обеспечение работы центра.

С 7 марта в Рижском центре поддержки зарегистрировано 16 670 граждан Украины.