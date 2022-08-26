С 2015 по 2018 год Мария Адель вела в Италии насыщенную светскую жизнь. В 2015 году она стала секретарем и активным членом благотворительной организации Lions Club Napoli Monte Nuovo. Ее основатель - офицер НАТО, проживающий в Неаполе. Офицер бундесвера вооруженных сил Германии Торстен С. согласился поговорить с исследователями и рассказал, что Мария Адель была очень активна в организации и в 2018 году, когда ей грозило закрытие из-за низкой членской активности, она даже предложила оплатить членский взнос от имени всех членов организации. Торстен С. заявляет, что не понял, почему она это предложила.

Люди, с которыми связались исследователи (некоторые из них согласились выступить публично, а другие пожелали остаться анонимными), говорят, что за это время Мария Адель контактировала со многими сотрудниками НАТО и подружилась с офицерами сил альянса. Один из опрошенных исследователями сотрудников НАТО, имя которого не разглашается, признался, что у него были кратковременные романтические отношения с Марией Адель.