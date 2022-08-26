Проект журналистских расследований Bellingcat установил личность женщины с паспортом, выданным российской военной разведкой ГРУ, которая на протяжении нескольких лет, выдавая себя за ювелирного дизайнера, устанавливала контакты и вступала в романтические отношения с сотрудниками и офицерами НАТО в Италии и других странах.
Bellingcat идентифицировал россиянку - агента ГРУ, которая годами общалась с офицерами НАТО
Женщина выдавала себя за владелицу ювелирного бренда Serein Марию Адель Куфельт Риверу, дочь немца и перуанки, родившуюся в перуанском городе Кальяо. В 1980 году она вместе с мамой побывала на Олимпийских играх в Москве, однако ее маме нужно было срочно вернуться в Перу, поэтому она оставила дочь в семье подруги в Москве, где она и выросла.
Bellingcat утверждает, что первая попытка "легализовать" личность Куфельт Риверы была предпринята 19 августа 2005 года, когда Кальяо предъявил свидетельство о крещении якобы 1978 года. Однако Перу отказалось выдать документы, потому что церковь, где якобы состоялось крещение, была основана только в 1987 году. Минюст Перу обнародовал отказ, но, несмотря на это, в 2006 году Марии Адель был выдан российский паспорт - причем из той же партии, в которой находились паспорта как минимум шести известных шпионов ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, а также болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.
После получения нового имени Мария Адель жила на Мальте, в Италии и Франции. В августе 2011 года ей был выдан еще один паспорт, серийный номер которого отличался всего на одну цифру от того, которым пользовался сотрудник ГРУ "Сергей Федотов", причастный к отравлению Скрипалей. С этим паспортом Мария Адель часто ездила из Москвы через Беларусь в Париж, где позже начала учебу и получила учебную визу. Вскоре после переезда в Париж она основала во Франции ювелирный бренд Serein, который впоследствии стал важной частью ее личности. В 2013 году она зарегистрировала в Италии компанию Serein SRL.
С 2015 по 2018 год Мария Адель вела в Италии насыщенную светскую жизнь. В 2015 году она стала секретарем и активным членом благотворительной организации Lions Club Napoli Monte Nuovo. Ее основатель - офицер НАТО, проживающий в Неаполе. Офицер бундесвера вооруженных сил Германии Торстен С. согласился поговорить с исследователями и рассказал, что Мария Адель была очень активна в организации и в 2018 году, когда ей грозило закрытие из-за низкой членской активности, она даже предложила оплатить членский взнос от имени всех членов организации. Торстен С. заявляет, что не понял, почему она это предложила.
Люди, с которыми связались исследователи (некоторые из них согласились выступить публично, а другие пожелали остаться анонимными), говорят, что за это время Мария Адель контактировала со многими сотрудниками НАТО и подружилась с офицерами сил альянса. Один из опрошенных исследователями сотрудников НАТО, имя которого не разглашается, признался, что у него были кратковременные романтические отношения с Марией Адель.
Полковник Шелли Брайант, которая в то время была генеральным инспектором ВМС США в Европе и Африке, а позже баллотировалась в Конгресс США от Демократической партии, говорит, что рассказ Марии Адель о ее советском детстве всегда вызывал у нее подозрения и что она и ее муж не обсуждали с ней политику. Она помнит, что женщина поддерживала контакты не только с американцами, но и с бельгийскими, итальянскими и немецкими сотрудниками и офицерами НАТО. Торстен С. рассказал, что у Марии были близкие отношения с администратором систем данных командного центра НАТО в Неаполе (этот человек изначально согласился поговорить с журналистом Der Spiegel, но, узнав тему будущего материала, больше не отвечал на попытки издания и Bellingcat связаться).
Bellingcat пишет, что Мария Адель познакомилась со многими офицерами НАТО и ВМС США в Неаполе и иногда даже ходила к ним в гости, а также посещала вечеринки и благотворительные мероприятия, организованные этими организациями, однако неизвестно, была ли она когда-либо на базе НАТО.
С 2013 года она также часто ездила в Бахрейн, якобы для участия в ювелирной выставке Jewellry Arabia. В декабре 2014 года в аккаунте Serein в социальной сети было размещено фото, на котором Мария Адель дарит запонки своего бренда тогдашнему премьер-министру Бахрейна. Bellingcat указывает, что в Бахрейне находится военная база США с 7000 военнослужащими, однако неизвестно, пыталась ли Адель наладить и там контакты в военных кругах.
В 2018 году активная публичная жизнь Марии Адель внезапно прекратилась.
Примерно в то же время стала достоянием общественности информация о деятельности ГРУ, связанной с отравлением Скрипалей. Через два месяца Куфельт Ривера опубликовала сообщение в социальных сетях, из которого стало понятно, что у нее диагностировали рак.
Bellingcat несколько месяцев безуспешно пытался выяснить истинную личность Марии Адель. На основании различных данных в свободном доступе исследователи окончательно идентифицировали ее как Ольгу Колобову, гражданку России 1982 года рождения, которая является дочерью бывшего начальника военного факультета Уральского университета в Екатеринбурге, заслуженного полковника Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2013 году Ольга Колобова стала обладательницей небольшой квартиры в престижном районе Москвы, а в 2020-м ей досталась квартира площадью 100 квадратных метров в престижном жилом доме, стоимость которой составляет около 800 000 евро.
Bellingcat нашел фотографию Ольги Колобовой, сделанную в 2021 году, из утекшей базы данных водительских прав, что подтверждает, что она - "Мария Адель". Эту связь подтвердили и данные, использованные женщиной в мессенджере WhatsApp. Наконец, Bellingcat получил метаданные ее телефона, из которых следует, что 23 февраля 2022 года она звонила по известному исследователям номеру телефона - "он принадлежал не кому иному, как командиру части 29155 тайных операций ГРУ Андрею Аверьянову. Это был день, когда Bellingcat и The Insider раскрыли фальшивые личности отравителей Скрипалей "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", а также то, что ГРУ выдало своим агентам паспорта с последовательными серийными номерами.
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