Лукашенко: белорусские бомбардировщики доработали для несения ядерного оружия

Лукашенко добавил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о модификации боевых самолетов, сообщает прогосударственное агентство БЕЛТА.

У Беларуси нет собственного ядерного оружия, и Лукашенко не пояснил, как Россия, которая использует территорию Беларуси для ведения войны против Украины, могла передать его Минску.

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко назвал угрозы, которые для Беларуси якобы представляет Польша. Однако, как заявил диктатор, он уверен, что польская армия, в отличие от политиков в Варшаве, понимает, как Минск может отреагировать на "любую эскалацию".

"Они (Запад) должны понимать, что если они решатся на эскалацию, их не спасут ни вертолеты, ни самолеты",

- похвастался Лукашенко, добавив, что "все готово".

"Эскалация отношений с Беларусью - не лучшая идея, потому что это будет эскалация [отношений] с США Союзного государства [России и Беларуси], у которых есть ядерное оружие, - пригрозил диктатор. - Если они начнут создавать проблемы (..), ответ будет немедленным".