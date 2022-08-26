Главное за 26 августа ⟩ Латвийцы о сносе памятника, Латгале "хочет" в Россию и Чичваркин на Андрейсале

На этой неделе в парке Победы был начат демонтаж памятника советской армии. За несколько дней до сноса обелиска - 23 августа - онлайн-журнал KLIK портала TVNET отправился в парк, чтобы обсудить ситуацию с местными жителями.

Пассажирка общественного транспорта в Риге не сумела справиться с эмоциями, увидев на уровне глаз флажок Украины, и выразила по отношению к нему неуважение. Предприятие Rīgas satiksme обещает выяснить личность нарушительницы порядка и передать ее полиции, сообщает Degpunktā.

Как сообщили LETA в Рижской думе, после падения стелы памятника в парке Победы в Пардаугаве в воду мертвой рыбы в пруду не заметили, а под водой продолжается обычная жизнь. Однако одна рыба все-таки оказалась в непростой ситуации.

Главное за рубежом:

Проект журналистских расследований Bellingcat установил личность женщины с паспортом, выданным российской военной разведкой ГРУ, которая на протяжении нескольких лет, выдавая себя за ювелирного дизайнера, устанавливала контакты и вступала в романтические отношения с сотрудниками и офицерами НАТО в Италии и других странах.

Министерство обороны Украины отреагировало на циничное поздравление главы Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости, пожелавшего Украине мирного неба, также пожелав в ответ мирного неба, а заодно и воссоединения с хорошими друзьями - ливийским и иракским диктаторами Муамаром Каддафи и Саддамом Хусейном.

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25 августа в центре Common Ground на рижской Андрейсале прошел пикник для украинцев, живущих в Латвии. В своих соцсетях Чичваркин отметил, что на мероприятие пришли порядка тысячи человек.

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Латвийский футбольный клуб РФШ (Рижская футбольная школа) завоевал путевку в групповой этап Лиги конференций.

На выходных ожидается сильная жара, предупреждает Пожарно-спасательная служба (VUGD). Будьте осторожны!