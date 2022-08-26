Эта рабочая неделя прошла под знаком сноса памятников в парке Победы, теперь наконец настают выходные. Какие у вас планы? У нас - рассказать о самом главном, что произошло в Латвии и мире в уходящую пятницу, 26 августа.
Главное за 26 августа ⟩ Латвийцы о сносе памятника, Латгале "хочет" в Россию и Чичваркин на Андрейсале
Новости Латвии:
Директор небольшой латвийской компании тяжко вздыхает. Это его первая реакция на вопрос о том, как введение санкций влияет на его бизнес. Ситуация на предприятии хоть и непростая, но довольно типичная для тех, кого зацепили европейские санкции против России. С одной стороны, для некоторых из них закрывается рынок сбыта или поставок. С другой - возникла необходимость выйти из зоны комфорта и искать клиентов и поставщиков в остальном мире.
Во втором эпизоде нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты", посвященного грядущим выборам в Сейм, сошлись депутаты Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") и Валерий Агешин ("Согласие"). Разумеется, одним из главных камней преткновения стал снос памятника в Пардаугаве и празднование 9 мая.
На минувшей неделе в различных версиях сообщений российских телепропагандистов Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой о войне в Украине еще более агрессивно прозвучал общий лейтмотив: надо выступить более жестко и безжалостно. В настоящее время основные пропагандистские посылы Кремля таковы: вся Европа окрасилась в коричневые тона, а страны Балтии - рассадник нацизма, США и Великобритания хотят руками украинцев осуществить ядерный террор на Запорожской атомной электростанции, НАТО готовится к войне с Россией и хочет применить ядерное оружие.
На этой неделе в парке Победы был начат демонтаж памятника советской армии. За несколько дней до сноса обелиска - 23 августа - онлайн-журнал KLIK портала TVNET отправился в парк, чтобы обсудить ситуацию с местными жителями.
Пассажирка общественного транспорта в Риге не сумела справиться с эмоциями, увидев на уровне глаз флажок Украины, и выразила по отношению к нему неуважение. Предприятие Rīgas satiksme обещает выяснить личность нарушительницы порядка и передать ее полиции, сообщает Degpunktā.
Как сообщили LETA в Рижской думе, после падения стелы памятника в парке Победы в Пардаугаве в воду мертвой рыбы в пруду не заметили, а под водой продолжается обычная жизнь. Однако одна рыба все-таки оказалась в непростой ситуации.
Главное за рубежом:
Проект журналистских расследований Bellingcat установил личность женщины с паспортом, выданным российской военной разведкой ГРУ, которая на протяжении нескольких лет, выдавая себя за ювелирного дизайнера, устанавливала контакты и вступала в романтические отношения с сотрудниками и офицерами НАТО в Италии и других странах.
Министерство обороны Украины отреагировало на циничное поздравление главы Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости, пожелавшего Украине мирного неба, также пожелав в ответ мирного неба, а заодно и воссоединения с хорошими друзьями - ливийским и иракским диктаторами Муамаром Каддафи и Саддамом Хусейном.
Интересное чтиво:
25 августа в центре Common Ground на рижской Андрейсале прошел пикник для украинцев, живущих в Латвии. В своих соцсетях Чичваркин отметил, что на мероприятие пришли порядка тысячи человек.
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Латвийский футбольный клуб РФШ (Рижская футбольная школа) завоевал путевку в групповой этап Лиги конференций.
На выходных ожидается сильная жара, предупреждает Пожарно-спасательная служба (VUGD). Будьте осторожны!
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