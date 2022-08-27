Фото ⟩ Как будет выглядеть место трагедии Золитуде? Представлены эскизы победителя

Как сообщил представитель Рижской думы, на вершине холма в окружении вишневых деревьев будет создано неглубокое круглое водное зеркало, в котором можно будет увидеть отражение неба. Площадь перед парком - это место входа и подготовки, где посетители собираются перед посещением сада, где размещены велостоянки и пункт микромобильности.

Градостроительной и ландшафтной концепцией создания парка предусмотрено создание единой структуры наружного пространства на всем протяжении улицы Анниньмуйжас с включением в нее Золитудского сада памяти. При выборе материалов и решений для сада памяти и прилегающего линейного парка приоритетом была признана устойчивость, долговечность и функциональность в любое время года. В строительстве парковых дорожек и площади сада использованы долговечные и простые в уходе материалы – бетон, нержавеющая сталь, гранит.

В отделке находящегося на вершине Холма тишины водного зеркала используется полированная нержавеющая сталь, обеспечивающая сохранение отражающих свойств даже зимой. Использование вечнозеленых растений обеспечивает эстетическую привлекательность насаждений в любое время года для опыта наполненного уединения или совместного пребывания.

"Хочу выразить чувство удовлетворения результатами конкурса эскизов. Большая работа вложена в разработку концепции Золитудского сада памяти, которая чутко и содержательно решает задачи конкурса.