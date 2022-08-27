Россия отказалась подписывать итоговый документ Конференции о нераспространении ядерного оружия

"К моему глубокому сожалению, на этой конференции не удалось прийти к соглашению", - отметил Злаувинен.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан 191 государством, а конференция по его рассмотрению проводится каждые пять лет. Цели договора - предотвращение распространения ядерного оружия, содействие полному ядерному разоружению и расширение сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии.

В этом году конференция началась 1 августа и продлилась четыре недели.

По окончании конференции представитель России Игорь Вишневецкий заявил, что проект итогового документа не "сбалансирован".

"У нашей делегации есть серьезные возражение против нескольких пунктов, которые по своему характеру носят откровенно политический характер", - сказал Вишневецкий, добавив, что Россия - не единственная страна, которая не удовлетворена документом.

По данным информированных источников, Москва возражала против пунктов, связанных с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) в Украине, которая была захвачена российскими войсками.

Проект итогового документа в его окончательной редакции выражал "большую озабоченность" боевыми действиями в районе украинской АЭС, а также потерей Украиной контроля над такими объектами и вытекающими отсюда негативными последствиями.

В ходе конференции обсуждались и другие актуальные вопросы, в том числе ядерная программа Ирана и ядерные испытания Северной Кореи.

На предыдущей конференции, которая состоялась в 2015 году, участники также не смогли прийти к согласию по ряду важных вопросов.