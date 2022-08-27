Британская разведка: российские атаки на востоке Украины усиливаются

Следует отметить, что впервые с 18 августа российские вооруженные силы не сообщили о территориальных завоеваниях, свидетельствуют данные Американского института изучения войны (ISW).

Временное окно для достижения серьезных изменений в войне между Украиной и Россией скоро закроется, так как осенью будет очень сложно организовать масштабное наступление, заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

"Осталось 8-9 недель, в течение которых погода позволит провести крупное наступление", - сказал Гроссберг на брифинге в министерстве обороны в пятницу, 26 августа.

По его словам, сезон дождей начнется в конце октября или начале ноября, что затруднит выезд крупногабаритных транспортных средств из района, а облачность, связанная с низким давлением, будет препятствовать широкому использованию авиации. Таким образом, война могла затянуться.

Серьезные изменения также маловероятны из-за того, что обе стороны понесли большие потери и, возможно, не смогут собрать необходимые войска для крупного наступления, добавил полковник. По его словам, также очевидно, что Россия отправляет дополнительные подразделения на оборонительные позиции в Херсонской области, где Украина добилась определенных успехов.