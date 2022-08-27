Согласно британским наблюдениям, в последнее время российская армия активизировала свои атаки на востоке Украины. За последние пять дней интенсивность российских обстрелов под Донецком вновь возросла, пишет Русская служба BBC.
Британская разведка: российские атаки на востоке Украины усиливаются
За последние пять дней интенсивность боев на донецком участке фронта, вероятно, возросла. Севернее города Донецка продолжаются ожесточенные бои вблизи Бахмута и Северска.
Пророссийские сепаратистские формирования, вероятно, смогли продвинуться к центру села Пески возле Донецкого аэропорта. Однако в целом российские силы не добились существенных территориальных приобретений.
"Есть реалистичная возможность, что Россия нарастила свои усилия на Донбассе в попытке оттянуть или сковать дополнительные украинские части в условиях спекуляций о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - полагают британские военные разведчики.
#Russian forces did not make any claimed or assessed territorial gains in #Ukraine for the first time since August 18, 2022. Russian forces still conducted limited and unsuccessful ground attacks on the Eastern Axis today.https://t.co/7F6RaY92zd pic.twitter.com/Kh4M8V8zMi— ISW (@TheStudyofWar) August 27, 2022
Тем временем в оккупированном Россией Херсоне, который предполагается аннексировать в результате фиктивного "референдума", Россия установила местное телевидение, сообщает Guardian. "Таврия ТВ" должна изображать Россию как освободительницу, спасающую граждан от "украинских нацистов".
Следует отметить, что впервые с 18 августа российские вооруженные силы не сообщили о территориальных завоеваниях, свидетельствуют данные Американского института изучения войны (ISW).
Временное окно для достижения серьезных изменений в войне между Украиной и Россией скоро закроется, так как осенью будет очень сложно организовать масштабное наступление, заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.
"Осталось 8-9 недель, в течение которых погода позволит провести крупное наступление", - сказал Гроссберг на брифинге в министерстве обороны в пятницу, 26 августа.
По его словам, сезон дождей начнется в конце октября или начале ноября, что затруднит выезд крупногабаритных транспортных средств из района, а облачность, связанная с низким давлением, будет препятствовать широкому использованию авиации. Таким образом, война могла затянуться.
Серьезные изменения также маловероятны из-за того, что обе стороны понесли большие потери и, возможно, не смогут собрать необходимые войска для крупного наступления, добавил полковник. По его словам, также очевидно, что Россия отправляет дополнительные подразделения на оборонительные позиции в Херсонской области, где Украина добилась определенных успехов.
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