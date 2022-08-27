TVNET в сотрудничестве с LMT Viedtelevīziju предлагает последний выпуск программы ĀTRUMA CILTS. На этот раз рассказывается о 800-километровом мужском приключении - путешествии по гравийным дорогам от Адажи до Лиепаи.
Видео ⟩ Путешествие по гравийным дорогам от Адажи до Лиепаи
Эдгарс Бергхольц каждый год отправляется в безумное приключение со своими товарищами. За эти годы они прошли дорогу Сантьяго без подготовки, проехали по Европе на кабриолете Volkswagen Golf, на мотороллере Vespa - в Краславу и на лошадях - в Беларусь.
В этом году геополитическая ситуация внесла свои коррективы в планы, поэтому Эдгарс и его друзья решили отправиться в трехдневное приключение из городка Адажи в Лиепаю. Для поездки были приобретены автомобили Audi, Volvo и Subaru стоимостью до 800 евро – чем дешевле, тем лучше и интереснее.
Снабдив машину необходимыми для выживания вещами, мужчины за три дня преодолели 800 километров по грунтовым дорогам, приняв участие и в фотоориентации. Эдгар признает, что им это удалась как культурная программа, так и возможность увидеть невиданные объекты на родине. Путешественников удивили и отреставрированные объекты, и партизанские бункеры, и заброшенная деревня, и случайно встреченная тетя с ее конопляным полем.
Почему домой вернулись только две машины из трех и куда заведут следующие приключения Эдгара и его друзей, узнаем в новом выпуске шоу!
Видео: смотрите сюжет на латышском языке
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