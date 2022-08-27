В воскресенье, 28 августа, до 14:00 самая высокая температура воздуха в Латвии была +31,5 градуса в Руцаве, и это новый национальный рекорд на 28 августа, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Cамое жаркое 28 августа в истории Латвии: побит температурный рекорд
Это самое жаркое 28 августа в истории метеорологических наблюдений в Латвии. До сегодняшнего дня самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в эту дату, составляла +30,6 градуса в 1997 году в Павилосте.
Уже сообщалось, что в воскресенье, 28 августа, температура воздуха в Латвии повысится до +27..+32 градусов, местами на побережье температура будет на несколько градусов ниже, прогнозируют синоптики. В 6 часов утра температура в стране была от +11,7 градусов в Мадоне до +19,2 градусов в центре Риги, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
По всей стране, в том числе в столице, LVĢMC объявил оранжевый уровень опасности из-за сверх-сильной жары, а также желтый уровень опасности высокой пожароопасности в лесах.
День будет в основном сухим и солнечным, больше облаков сохранится в Латгале и восточной части Видземе.
Šodien daļēji mākoņains, pēcpusdienā dažviet rietumos pērkona lietusgāzes. Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra +25...+29°, R un centrālajos rajonos līdz +30...+32°. Gaidāmi jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi! pic.twitter.com/9MjjDPgTvX— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 28, 2022
Ожидается легкий ветер.
В Риге будет солнечно, без осадков, воздух прогреется до +31 градуса.
Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление 1013-1016 гПа на уровне моря.
Температура воды в море в основном +17..+20 градусов, в озерах и большинстве рек - +19..+24 градуса.
Самая высокая температура воздуха в Европе 27 августа составила +38 градусов в Испании. Самая низкая (-3 градуса) констатирована ночью на воскресенье в горах на юге Норвегии.
Как сообщалось, максимальная температура воздуха в субботу в сети наблюдений LVĢMC составила от +24,3 градуса в Колке до +31,5 градуса в Бауске и Рукаве, что является новым рекордом для 27 августа в стране. Всего рекорд тепла был побит на 16 наблюдательных пунктах.
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До сегодняшнего дня самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в эту дату, составляла +30,6 градуса в 1997 году в Павилосте.
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