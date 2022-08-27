Cамое жаркое 28 августа в истории Латвии: побит температурный рекорд

Это самое жаркое 28 августа в истории метеорологических наблюдений в Латвии. До сегодняшнего дня самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в эту дату, составляла +30,6 градуса в 1997 году в Павилосте.

Уже сообщалось, что в воскресенье, 28 августа, температура воздуха в Латвии повысится до +27..+32 градусов, местами на побережье температура будет на несколько градусов ниже, прогнозируют синоптики. В 6 часов утра температура в стране была от +11,7 градусов в Мадоне до +19,2 градусов в центре Риги, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

По всей стране, в том числе в столице, LVĢMC объявил оранжевый уровень опасности из-за сверх-сильной жары, а также желтый уровень опасности высокой пожароопасности в лесах.

День будет в основном сухим и солнечным, больше облаков сохранится в Латгале и восточной части Видземе.