Ожидается самое жаркое 28 августа в истории Латвии

Это будет самое жаркое 28 августа в истории метеорологических наблюдений в Латвии. До сегодняшнего дня самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в эту дату, составляла +30,6 градуса в 1997 году в Павилосте.

По всей стране, в том числе в столице, LVĢMC объявил оранжевый уровень опасности из-за сверх-сильной жары, а также желтый уровень опасности высокой пожароопасности в лесах.

День будет в основном сухим и солнечным, больше облаков сохранится в Латгале и восточной части Видземе.

Šodien daļēji mākoņains, pēcpusdienā dažviet rietumos pērkona lietusgāzes. Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra +25...+29°, R un centrālajos rajonos līdz +30...+32°. Gaidāmi jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi! pic.twitter.com/9MjjDPgTvX — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 28, 2022

Ожидается легкий ветер.

В Риге будет солнечно, без осадков, воздух прогреется до +31 градуса.

Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление 1013-1016 гПа на уровне моря.

Температура воды в море в основном +17..+20 градусов, в озерах и большинстве рек - +19..+24 градуса.

Самая высокая температура воздуха в Европе 27 августа составила +38 градусов в Испании. Самая низкая (-3 градуса) констатирована ночью на воскресенье в горах на юге Норвегии.

Как сообщалось, максимальная температура воздуха в субботу в сети наблюдений LVĢMC составила от +24,3 градуса в Колке до +31,5 градуса в Бауске и Рукаве, что является новым рекордом для 27 августа в стране. Всего рекорд тепла был побит на 16 наблюдательных пунктах.

Галерея: Жара в Австралии и Новой Зеландии