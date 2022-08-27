Главное за 27 августа ⟩ Арестович о Латвии, эстонская полиция с водометом в парке Победы и Пугачева в России

Главное за рубежом:

Азербайджанская армия вошла в Лачин и восстановила контроль над селами Сус и Забух, которые в течение 30 лет находились под контролем Армении, сообщил в пятницу, 26 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Пока в Европе стремительно растут цены на энергоносители Россия сжигает огромное количество природного газа. Изучив спутниковые снимки, аналитическая компания Rystad Energy сделала вывод, что российский завод по производству сжиженного природного газа около границы с Финляндией, каждый день сжигает топлива примерно на 10 млн долларов. Как считают эксперты, ранее этот газ экспортировался в Германию.

Четверо из десяти украинских беженцев, которые приехали в Великобританию с начала войны, уже нашли работу, сообщило Бюро национальной статистики (ONS). Около 37% респондентов заявили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 26%, которые имели такую уверенность в апреле.

Алла Пугачева на этой неделе прилетела в Москву, пишет издание StarHit. Ранее Алла Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям надо идти в школу.

Интересное чтиво:

Этим летом мы с мужем летели в Латвию из Швейцарии. Мой муж, финн по происхождению, - большой ценитель пива. Именно он убедил меня в том, что латвийское пиво ничуть не уступает международно признанному немецкому, чешскому или бельгийскому. И вот мы удобно устраиваемся в креслах самолета латвийской национальной авиакомпании airBaltic, открываем меню, и на нас смотрит большая реклама датского Carlsberg - с пометкой, что это лучшее пиво на борту. Листаем дальше - латвийского пива нет.

В июле и августе цена на электроэнергию биржи Nord Pool была рекордно высокой. На это влияет период жары и чрезвычайно дорогие ископаемые ресурсы по всей Европе, объясняет в обзоре рынка директор по оптовой энергетике Latvenergo Гунтис Лусис.

1 сентября свое 39-летие отметит российская актриса Дарья Мороз. Она давно зарекомендовала себя как хорошая артистка, особо о ней заговорили после выхода провокационного сериала "Содержанки" (режиссер - бывший муж Дарьи Константин Богомолов), но мало кто знает, что у звезды есть квартира в Латвии.