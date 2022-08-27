Британская статистика: среди украинских беженцев, приехавших в начале войны, более 40% нашли работу

"Я люблю эту страну"

31-летняя Вероника Кеева переехала в Великобританию в мае со своей четырехлетней дочерью и быстро нашла работу координатора проекта в Суиндоне.

В разговоре с Би-би-си она назвала свой опыт поиска работы замечательным и особенно отметила помощь местного совета и центра занятости, а также советы ее спонсоров.

Вероника рассказывает, что ее поддерживали не для "галочки", действительно отвечая на вопросы и дав возможность подстроить график работы под нужды ее дочери.

Отец Вероники остался в Украине, он служит в армии, но до войны несколько лет жил в Великобритании. Она говорит, что для нее большая честь посетить места, где побывал ее отец.

Иванна Воронцова сейчас живет со своими тетей и дядей в Уокинге, но говорит, что беспокоится о своих родителях, которые все еще живут в Украине, в пяти часах езды от польской границы.

Иванна начинает каждый день с того, что звонит домой и разговаривает с родителями. Она говорит, что даже несмотря на то, что они находятся далеко от мест основных боев, они все время слышат сигналы воздушной тревоги и каждый день просыпаются, не зная чего ожидать в ближайшие часы.