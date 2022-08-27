Путин подписал указ о социальных выплатах для жителей из Украины в России

В документе сказано, что людям с инвалидностью будут платить 10 тысяч рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны будут платить дополнительно по пять тысяч рублей, детям с инвалидностью, людям с инвалидностью I группы или старше 80 лет - по три тысячи рублей.

На каждого ребенка полагается выплата в размере четырех тысяч рублей. Родителям, которые воспитывают детей в одиночку будут платить по 10 тысяч рублей.

Беременные женщины будут иметь право на одну выплату в размере 10 тысяч рублей. Женщины, родившие ребенка, получат 20 тысяч рублей.

Указ будет действовать до конца 2022 года. Его действие не распространяется на людей, официально признанных беженцами в соответствии с законом "О беженцах".

Путин также подписал указ, позволяющий "гражданам ДНР, ЛНР и Украины" находиться в России без ограничения сроков пребывания при условии прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования на употребление наркотиков и наличие опасных инфекционных заболеваний, а также ВИЧ, пишет "Медуза".