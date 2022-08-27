Фото ⟩ Baza: в Москве подожгли машину замначальника Генштаба ВС России

По информации Telegram-канала, в результате поджога полностью сгорел багажник машины. О пострадавших не упоминается.

Женщина, предположительно совершившая поджог, была задержана, пишет канал.

Позже ТАСС сообщил о задержании в Москве женщины, которая облила бензином и подожгла автомобиль сотрудника министерства обороны. Имя должностного лица не называлось.

Baza пишет, что восьмое управления Генштаба "отвечает за военную цензуру" и следит, чтобы "в СМИ не появлялась неправильная фактура про российскую армию". На сайте Минобороны РФ указаны такие функции управления - обеспечение Минобороны "необходимой информацией" для выполнения задач по управлению вооруженными силами. Кроме того, в ведении управления также находится Служба защиты государственной тайны Вооруженных сил, пишет "Медуза".