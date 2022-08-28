WP: Пентагон начал отправлять Украине больше оружия по морю

В начале российского вторжения Соединенные Штаты в значительной степени полагались на авиацию, чтобы как можно быстрее доставить оружие в Киев.

"Министерство обороны начало отправлять некоторые предметы по морю через несколько недель после вторжения, но значительно расширило эти усилия весной, когда США начали поставлять Украине гаубичные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение, для которого требуется постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов".

Американские военные чиновники отказались раскрыть конкретные пути доставки оружия в Украину, но заявили, что некоторые виды оружия из континентальной части Соединенных Штатов идут непосредственно на поле боя, а другие используются для пополнения запасов США в других странах Европы.

В то время как самолеты могут достигать Европы намного быстрее, корабли могут перевозить огромное количество грузов, что позволяет Украине создать более крупный арсенал для будущих военных кампаний.

Администрация президента США Джо Байдена утвердила военную помощь Украине в размере 12,9 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля и в среду, 24 августа, пообещала дополнительно выделить 2,98 млрд долларов.