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Пожар на улице Андрейостас: из здания были эвакуированы 600 человек

rus.tvnet.lv
Пожар на улице Андрейостас: из здания были эвакуированы 600 человек
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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В субботу вечером, 27 августа, из здания на Андрейостас в Риге из-за пожара эвакуировали 600 человек, сообщила Государственно пожарно-спасательная служба (VUGD).

Звонок поступил 27 августа в 22:22. VUGD установил, что на месте происшествия, в одноэтажном общественном здании, в металлической трубе на площади три квадратных метра  открытым пламенем горела сажа.

Пожарные проверили конструкции кровли здания с помощью тепловизионной камеры и в 23:14 работы на месте происшествия были завершены.

Также вчера в 17:01 пожарные получили вызов в Марупскую волость, где на площади 5000 м2 горели лесной напочвенный покров и торф. Пожарные тушили огонь до наступления темноты, когда им удалось его локализовать. В 21:17 VUGD завершил работу на месте происшествия.

Сегодня утром сотрудники Государственной лесной службы проведут осмотр места происшествия.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 62 вызова - 20 по тушению пожаров, в том числе 5 лесных, 28 по аварийно-спасательным работам, 14 вызовов были ложными.

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