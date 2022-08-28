В субботу вечером, 27 августа, из здания на Андрейостас в Риге из-за пожара эвакуировали 600 человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Пожар на улице Андрейостас: из здания эвакуированы 600 человек
Звонок поступил 27 августа в 22:22. VUGD установила, что на месте происшествия, в одноэтажном общественном здании, в металлической трубе на площади три квадратных метра открытым пламенем горела сажа.
Пожарные проверили конструкции кровли здания с помощью тепловизионной камеры, и в 23:14 работы на месте происшествия были завершены.
Также вчера в 17:01 пожарные получили вызов в Марупскую волость, где на площади 5000 кв. м горели лесной напочвенный покров и торф. Пожарные тушили огонь до наступления темноты, пока им не удалось его локализовать. В 21:17 VUGD завершила работу на месте происшествия.
Сегодня утром сотрудники Государственной лесной службы проведут осмотр места происшествия.
Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 62 вызова: 20 - по тушению пожаров, в том числе 5 лесных, 28 - по аварийно-спасательным работам, 14 вызовов были ложными.
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