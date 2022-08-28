Прокуратура предъявила гражданину Латвии обвинение в содействии сбору финансовых средств и других материальных ценностей с целью передачи их военнослужащим вооруженных сил России, участвующим в войне в Украине.
Гражданина Латвии обвиняют в содействии сбора денег для передачи их российской армии
По версии следствия, обвиняемый не является непосредственным исполнителем преступления, а является его пособником. Соответственно, лицо обвиняется в содействии сбору денежных средств и иного имущества, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина
"Человеку не вменяется сбор и передача средств, однако досудебное уголовное производство еще не завершено, поэтому подробности раскрывать не хотелось бы", - добавила Шомина.
Уголовный закон о финансировании вооруженного конфликта предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Уже сообщалось, что уголовное дело расследовалось Службой государственной безопасности (VDD) до передачи в прокуратуру. 4 августа VDD сообщило, что с момента вторжения российских вооруженных сил в Украину служба возбудила в общей сложности 22 уголовных производства и приняла на себя четыре уголовных производства от Государственной полиции связанных с поддержкой российской агрессии и разжиганием ненависти.
До начала августа VDD завершило досудебное расследование по пяти уголовным делам, направив полученные в ходе следствия материалы в прокуратуру и возбудив уголовное дело в отношении подозреваемых лиц.
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