Гражданина Латвии обвиняют в содействии сбора денег для передачи их российской армии

По версии следствия, обвиняемый не является непосредственным исполнителем преступления, а является его пособником. Соответственно, лицо обвиняется в содействии сбору денежных средств и иного имущества, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина

"Человеку не вменяется сбор и передача средств, однако досудебное уголовное производство еще не завершено, поэтому подробности раскрывать не хотелось бы", - добавила Шомина.

Уголовный закон о финансировании вооруженного конфликта предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Уже сообщалось, что уголовное дело расследовалось Службой государственной безопасности (VDD) до передачи в прокуратуру. 4 августа VDD сообщило, что с момента вторжения российских вооруженных сил в Украину служба возбудила в общей сложности 22 уголовных производства и приняла на себя четыре уголовных производства от Государственной полиции связанных с поддержкой российской агрессии и разжиганием ненависти.

До начала августа VDD завершило досудебное расследование по пяти уголовным делам, направив полученные в ходе следствия материалы в прокуратуру и возбудив уголовное дело в отношении подозреваемых лиц.