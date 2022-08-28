Памятник в парке Победы символизировал тот факт, что часть населения Латвии игнорировала факты истории латвийского государства, такое мнение высказала агентству LETA член Европейского парламента Инесе Вайдере.
Инесе Вайдере: Памятник символизировал тот факт, что часть населения игнорировала факты латвийской истории
Она подчеркнула, что 9 мая 1945 года, когда Россия начала праздновать победу, началась оккупация Латвии, в ходе которой страна разными путями потеряла сотни тысяч своих жителей - они были убиты, депортированы, их жизнь была сломана. Политик выразил сомнение, что та часть населения, которая отмечала праздник у памятника в Пардаугаве, не знала и не понимала этого.
"Возможно, они хотели показать свое превосходство, показать русских "освободителями". Если вы помните советские времена, русский народ был как "большой и мудрый брат", а вот в других так называемых республиках не было таких полноценных людей как русские. В основном под знамёнами советизма и коммунизма была нацистская идеология, в которую входила и русификация", - сказала политик.
Она подчеркнула, что этот символ снят, и это новый шаг к объединению общества. В Европарламенте указали, что объекты, прославляющие советскую власть и не являющиеся частью мемориала на кладбище, должны были быть убраны уже в конце девяностых годов прошлого века, но в то время не хватало "политического потенциала".
"На мой взгляд, снос этого символа является правильным шагом, который открывает глаза на подлинную историю Латвии тем, кто хотел держать эти глаза закрытыми. Это дает возможность построить политическую нацию, где на основе государства и латышского языка объединились не только латыши, но и люди других национальностей, верные этим целям", - отметила Вайдере.
На вопрос, что делать с той частью населения Латвии, которая по-разному выступала против демонтажа памятника в Пардаугаве, Вайдере признала, что это сложный вопрос. По мнению политика, начатая политика должна осуществляться структурированно, несмотря на то, что латышский является единственным национальным языком в повседневной жизни.
"Нельзя допустить, чтобы небольшая часть населения Латвии, не знающая латышского языка или не желающая им пользоваться, заставляла других учить и использовать его. Русский язык не является официальным языком Европейского Союза (ЕС). Среди официальных языков латышский и английский. Также надо вести последовательную работу с частными компаниями, чтобы они отказались от надписей на трех языках - латышском, английском и русском. Латвия находится в ЕС и надписи при этом не должны быть на русском", - сказала политик.
По мнению депутата Европарламента, необходимо выявить агрессивную часть населения, протестующую против ценностей Латвии. Также необходимо хорошо подумать, что делать с огромным количеством российских граждан, находящихся в Латвии. По словам Вайдере, если граждане России активно выступают против символов, культуры и языка Латвии, то следует использовать тот же подход, что и в других странах - если граждане другой страны агрессивны и не уважают законы соответствующей страны, они следует покинуть страну и отправиться туда в страну, ценности которой приемлемы для таких людей.
"На мой взгляд, эту часть населения не следует особо беречь, но им надо дать понять, что Латвия понесла большие потери из-за оккупационной власти, а латыши терпели на своей земле символы оккупации. Эти жители должны понять, что отступления не будет, потому что мы имеем право строить нашу страну на своих собственных основах, куда приглашаются и лояльные Латвии люди других национальностей", - сказала Вайдере.
Что касается выдачи виз и разрешений на временное проживание (ВНЖ) гражданам России, депутат Европарламента заявил, что в этом вопросе следует подходить очень строго. По ее мнению, это должны быть редкие исключительные случаи, когда Латвия будет выдавать визы или ВНЖ гражданам России. Если человек выучил латышский язык в течение пяти лет и выполняет важную, ценную деятельность в стране, то также можно продлить ВНЖ. Вайдере подчеркнула, что люди, однажды получившие ВНЖ, не могут надеяться, что это будет длиться вечно, ведь таких гарантий никто не давал. Владельцы ВНЖ должны быть готовы к тому, что он не будет продлен.
Политик также отметил, что впереди у Европарламента большая работа в связи с туристическими визами, которая инициирована группой энтузиастов. Группа начала борьбу за то, чтобы гражданам России не выдавались туристические визы в Шенгенской зоне. Некоторые из этих людей поддерживают Путина и войну в Украине. По мнению политика, пока в Украине идет война и гибнут мирные жители, сторонникам режима недопустимо развлекаться на Ривьере или на набережной Риги. На вопрос, удастся ли на уровне ЕС договориться об отказе от выдачи туристических виз гражданам России, Вайдере сказала, что это будет сложная задача, но над ней надо работать.
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